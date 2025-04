Il prestigioso Premio Aromatica – dedicato ai dianesi che si sono affermati nel mondo nel campo della ristorazione, della pasticceria, dell’ospitalità – verrà assegnato quest’anno a Francesco Trucco, chef originario dell’entroterra dianese, oggi apprezzato e stimato anche in Australia, dove lavora come Executive Chef.

Nato e cresciuto tra le colline e il mare della Liguria, Trucco ha sviluppato fin da giovanissimo una passione profonda per la cucina, ispirato dall’amore della nonna per il cibo e la tradizione. A soli 13 anni ha iniziato a lavorare come garzone in una gelateria di Diano Marina, gettando le basi per una carriera che lo avrebbe portato in giro per il mondo.

Dopo aver frequentato l’Istituto Alberghiero di Alassio e maturato esperienza negli alberghi del dianese, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti trasferendosi prima a Londra e poi in Scandinavia. Qui ha affinato tecnica e disciplina, arricchendo il suo bagaglio culinario con influenze internazionali.

Da oltre vent’anni, Francesco Trucco vive in Australia, dove è Executive Chef del Rydges Fortitude Valley di Brisbane, a capo di un team di 15 cuochi e 2 ristoranti. La sua filosofia culinaria è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione: ingredienti di altissima qualità, tecniche moderne e un legame indissolubile con i sapori della sua Liguria natia.

Il Premio Aromatica è un riconoscimento al suo impegno nella valorizzazione della cultura gastronomica del territorio. Trucco ha saputo reinterpretare in chiave contemporanea gli aromi e i sapori della sua terra, diffondendoli a livello internazionale con piatti che raccontano una storia e suscitano emozioni.

“Questo premio è per me un grande onore – ha dichiarato lo chef -. Cerco di valorizzare ingredienti di alta qualità con tecniche moderne, senza mai dimenticare i sapori della mia Liguria. Il mio obiettivo è creare piatti che raccontino una storia, emozionando attraverso gusto, colori, presentazione e memoria”.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. La 12ª edizione si svolgerà a Diano Marina (IM) venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.