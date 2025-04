Belforte Monferrato – Si è svolto presso la suggestiva cornice della Parrocchia della Natività di Maria Vergine l’incontro informativo “Scacco alle truffe”, promosso dal Comune e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, con la partecipazione del Comandante della Stazione di Ovada, Luogotenente Andrea Gaggino.

L’iniziativa, rivolta in particolare alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, ha visto la partecipazione attiva dei cittadini e dei rappresentanti dell’Arma in congedo, a testimonianza dell’impegno costante dei Carabinieri, in servizio e non, a favore della sicurezza del territorio.

Nel corso dell’intervento, sono state illustrate le principali modalità con cui agiscono i truffatori, offrendo consigli utili per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo: dalle false telefonate di emergenza ai finti tecnici del gas, fino ai raggiri online.

Prosegue senza posa e con crescente impegno l’attività di prossimità che vede l’Arma prodigarsi nella prevenzione dei furti e delle truffe, in un’ottica di vicinanza alla comunità che deve aprire a nuove forme di interazione e lavoro di rete sul territorio.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse e partecipazione, segno di una comunità attenta e desiderosa di tutelarsi, con sempre maggiore convinzione e consapevolezza.