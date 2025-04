Ad inizio mandato hanno avvisato il vice sindaco e assessore al Bilancio, Daniele Calore, che la sua poltrona scottava e che sarebbe stato davvero difficile far quadrare il Bilancio del Comune con così pochi oneri di urbanizzazione previsti, adesso a distanza di una anno, che Calore, non solo ce l’ha fatta a far quadrare il Bilancio, chiudendo in forte attivo e stanziando così nuovi fondi anche per aggiustare le strade, ma ha recuperato anche 700 mila euro dall’evasione fiscale, viene criticato di nuovo perché ha risparmiato troppo ed ha procurato troppo avanzo di amministrazione.

Il Partito Democratico di Tortona, insomma non è mai contento e a prescindere critica sempre, sia che si faccia bianco o nero, ma il bello è riesce a trovare qualcosa che non quadra, neppure quando coi fatti, il Comune dimostra di aver fatto bene.

Stavolta, però, Daniele Calore, non c’è stato e ieri sera, in Consiglio ha risposto duro alle critiche che gli sono state avanzate dal Partito Democratico.

“Ho sentito dei discorsi che non sono proprio consoni – ha detto Daniele Calore – prima mi era stato detto di essere parco, adesso mi si critica perché lo sono stato. Il Bilancio è in attivo ma possiamo parlare di un fatto strutturale per solo 1 milione di euro per cui bisognerà valutare bene se in futuro sia il caso di abbassare le tasse (di una cifra davvero risile perché si tratterebbe solo di 37 euro all’anno per ogni abitante – ndr) oppure fornire altri servizi per i cittadini. Il PD ha governato 5 anni prima di Chiodi ma le tasse non le ha mai abbassate, chissà perché . Quando un Comune ha bilancio strutturale (cioè consolidato) di un milione in attivo ogni anno è vero che può pensare a ridurre le tasse per sarebbe un ottimo fiore all’occhiello in vista delle elezioni, ma prima di pensare a questo o ad altro su come impiegare questo milione di euro dobbiamo valutare attentamente quale soluzione adottare. Comunque questa sarebbe la ‘Fase due’ di un amministrazione che prima deve pensare a far quadrare il Bilancio (fase uno) e in caso di avanzo come in questi casi, investire subito tutto il possibile ed è quello che abbiamo fatto: 75 mila euro saranno investiti sulle spese correnti di cui 25 mila euro per manifestazioni legate ad AssaggiaTortona, 35 mila euro per proseguire nel monitoraggio dei ponti cittadini, 15 mila euro per un progetto a favore di nuovi insediamenti commerciali in città. Più consistente la variazione per investimenti, 790 mila euro: le voci principali riguardano 350 mila euro per il piano strade (portando la variazione a 400 mila euro totali), 120 mila euro come quota di confinanziaemtno per interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica (su un progetto totale di 600 mila, 480 mila finanziati da Regione Piemonte); interventi per l’impiantisitca antincendio alla RISS Chora Kennedy e alla sala polifunzionale, rispettivamente per 50 e 90 mila euro; 65 mila euro per proseguire la riqualificazione del campo sportivo “Cosola”; 50 mila euro per interventi di posizionamento e attivazione della nuova fibra ottica.