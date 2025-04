La Giunta Comunale di Diano Marina ha ufficialmente deliberato la perimetrazione del nuovo Centro Integrato di Via (CIV) denominato “CIV DEGLI ARANCI”, accogliendo la proposta presentata dalla Confcommercio del Golfo Dianese. Questa decisione segna un importante passo avanti per il commercio locale, favorendo la riqualificazione e lo sviluppo economico della città. Attraverso una gestione condivisa delle iniziative e delle risorse, infatti, il CIV potrà attingere a bandi e finanziamenti e attivare progetti di riqualificazione urbana, promozioni e strategie per attrarre residenti e turisti, contribuendo alla crescita del tessuto economico cittadino.

Prima di procedere con la nuova perimetrazione, il Comune ha verificato la situazione del precedente CIV denominato “U BURGU DE DIAN – C’ENTRO”, attivo dal 1999. A seguito di un’analisi condotta dall’Ufficio Commercio, è stato stabilito che il consorzio non risultava formalmente prorogato dal 1° dicembre 2019, decretandone di fatto la cessazione. Questo ha permesso di ridefinire l’area commerciale senza sovrapposizioni, comprendendo diverse vie strategiche di Diano Marina, tra cui: Corso Roma da Piazza Papa Giovanni al ponte Piazza Jacopo Virgilio, viale Kennedy, via Milano, via Nizza, via Genova, via Genala, via Cairoli, via Cavour, via S. Francesco, via Novaro, via Colombo, corso Garibaldi e via Doria. L’obiettivo principale del CIV è quello di creare un ambiente favorevole al commercio locale, incentivando iniziative di sviluppo economico e turistico.