In un clima di festa ma anche di grande commozione si è concluso lo scorso 13 marzo il progetto “Tutti in balera” finanziato dalla Regione Piemonte per promuovere l’invecchiamento attivo e che l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme ha attuato attraverso un corso di ballo durato un anno.

Da aprile 2024, infatti, circa una quarantina di persone appartenenti alla fascia della terza età, sotto la guida dei Maestri dell’Associazione Sportiva “Charly Brown” di Cassine e col sostegno indispensabile della Cooperativa “Oltre il giardino” di Acqui Terme che ha reso sempre accogliente e piacevole i locali del centro di Incontro comunale “Mons. Galliano” dove si è svolta l’iniziativa, hanno potuto sperimentare diversi tipi di ballo da sala realizzando così proprio le finalità progettuali. Promozione della salute e del benessere psico-fisico attraverso un’attività aerobica che aiuta a migliorare la resistenza cardiovascolare, la forza muscolare e la flessibilità, partecipazione sociale, prevenzione dell’isolamento, costruzione di nuove relazioni ed espressione delle emozioni e della creatività sono stati gli elementi che hanno contraddistinto questa bella e coinvolgente esperienza.

In ragione del grande entusiasmo riscosso dal progetto, l’Assessore Rossana Benazzo ne ha promosso la continuazione fino all’estate a spese del Comune.

“Vedere tante persone divertirsi, muoversi e costruire nuovi legami e amicizie in un ambiente sereno e accogliente mi ha fatto subito pensare che fosse bello dare ancora l’opportunità alle persone di vivere questa esperienza. Invito pertanto chi anche non avesse partecipato prima a rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali per avere informazioni”.

Il Sindaco, Danilo Rapetti Sardo Martini, aggiunge: “ Certe volte le attività ludiche e ricreative vengono considerate con superficialità, mentre sono un ottimo strumento per raggiungere risultati significativi in termini di benessere psicofisico… il progetto “Torniamo in balera” ne è la prova.”

Il corso si terrà il lunedì pomeriggio, a decorrere dal 7 aprile alle 17.30