Alessandria – In un mondo in continua evoluzione, la formazione delle nuove generazioni è fondamentale per costruire una società più consapevole e coesa. Con questo obiettivo, la Scuola Professionale “CIOFS” ha partecipato a un progetto interistituzionale dedicato alla sensibilizzazione dei giovani e meno giovani sui valori civili e sulla piena comprensione dei diritti e doveri di ciascun cittadino. L’incontro formativo ha visto la presenza di figure chiave della comunità, come il Capitano Graziano del Rio dei Carabinieri e Don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato.

Le suore “Figlie di Maria Ausiliatrice” e gli alunni delle scuole serali professionali, studenti motivati a inserirsi nel mondo del lavoro nei settori gastronomico e socio-sanitario, sono stati coinvolti nel momento di formazione utile ad acquisire competenze non solo professionali ma anche civiche, per divenire parte attiva in una società che valorizza i principi di legalità e responsabilità.

Durante la sessione, il Capitano dei Carabinieri ha affrontato temi cruciali legati alla legalità, spiegando come le norme che regolano la nostra vita quotidiana siano fondamentali per garantire il rispetto reciproco e la sicurezza di tutti.

Don Augusto Piccoli ha sottolineato l’importanza dei valori umani e spirituali, essenziali per formare professionisti competenti e individui capaci di impegnarsi per il bene comune.

Un progetto che rappresenta un’opportunità di interagire direttamente con le forze dell’ordine e di ricevere insegnamenti preziosi sulla cittadinanza attiva. La collaborazione tra istituzioni è un passo fondamentale per promuovere la cultura della legalità per una società migliore.