Fubine – In occasione del Giovedì Santo, i Carabinieri della locale Stazione hanno organizzato un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani. Il Comandante pro tempore, durante la messa della sera, ha sottolineato come una comunità informata sui rischi e le modalità di questi insidiosi reati possa stimolare anticorpi per contrastarli.

Le truffe agli anziani sono frequentemente perpetrate da malviventi che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o come incaricati di pubblico servizio. È fondamentale non cedere a richieste di denaro o gioielli da parte di individui sospetti, anche se si presentano con apparente autorità.

I Carabinieri hanno esortato i cittadini a prestare attenzione a comportamenti anomali e a segnalare immediatamente qualsiasi sospetto al 112: ogni indicazione può risultare utile per le indagini e per il contrasto al fenomeno.

È importante non avere timore di rivolgersi ai Carabinieri: la collaborazione dei cittadini è essenziale per garantire la sicurezza della comunità e proteggere gli anziani, molto spesso vittime prescelte dai truffatori.

“Conoscere per riconoscere”, la conoscenza è la chiave per comprendere ciò che ci circonda, lo strumento per riconoscere comportamenti mendaci e proteggersi dai malintenzionati.