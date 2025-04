Domenica 27 aprile

dalle 9:30 alle 12:00

E-Bike

escursione in strada Bordighera

– Dolceacqua – Apricale – Bordighera, by Discover Riviera

Prezzo con noleggio: 40.00 € | Prezzo con mezzi propri: 10.00 €

Nessun limite di persone

Info e

Prenotazione:

+39 393 2477637

Domenica 27 aprile

dalle 9:00 alle 13:30

Speleologia

escursione in Grotta dei Rugli

(Buggio – IM), by Canyoning Liguria

Prezzo: 60.00 € (compreso casco con impianto di illuminazione e imbrago)

Max 6 persone

Info e

Prenotazione:

+39 320 4374089

Domenica 27 aprile

Primavera Bordigotta

isola pedonale nel centro cittadino. Giornata commerciale

EVENTI IN CORSO

Fino al 15 maggio

Presso l’ufficio I.A.T.

durante gli orari di apertura,

“Winter Art”

esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma dell’artista

Anna

Vigliarolo.

Per i requisiti del prodotto realizzato con materiale vegetale delle palme provenienti

da Bordighera, tutte le creazioni si avvalgono del Logo brand di Bordighera concesso e

autorizzato dalle autorità del Comune della Città di Bordighera.

Fino a domenica 4maggio

Mostra di pittura dell’artista Corrado Puma

presso il centro culturale polivalente Ex Chiesa Anglicana in Via Regina Vittoria, 4

“Il grande Sogno”

l’inquietudine del Novecento nella pittura di Corrado Puma

La mostra, a cura di Claudia Claudiano, propone un viaggio attraverso l’universo pittorico di Corrado

Puma, artista che indaga con intensità i temi dell’inquietudine, del sogno e della memoria.

Con uno stile personale e riconoscibile, Puma costruisce scenari sospesi, ricchi di simboli e riferimenti

culturali che rimandano al Novecento europeo, al surrealismo e alla pittura metafisica.

La sua opera si configura come un dialogo costante tra tradizione e visione, tra armonia e

disorientamento, tra realtà e immaginazione. Un’occasione per immergersi in un percorso espositivo

denso di suggestioni, che invita lo spettatore a interrogarsi e lasciarsi trasportare in un mondo in bilico

tra storia e visione interiore. Ingresso libero.Tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Fino a venerdì 2 maggio

Presso l’Hotel Villa Miki in Via Lagazzi, 14.

Dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Colori d’ispirazione…

Mostra collettiva d’arte di Kostantinovskaya scuola d’arte Ucraina.

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina presso i Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in

Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:

benedettaspada@gmail.com

WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione

Informazioni: Francesca 329 0487714

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email

villa.silviaannamaria@gmail.com

–

teatrodellaluna@hotmail.it

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 –

info@agrilunassa.com

–

federica.novelli@tiscali.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 –

scuola@hicetnuncteatro.com

VILLE E GIARDINI STORICI

Museo Bicknell –

Via Romana 39

Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca:

bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier

– Via Garnier

11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a

info@villagarnier.it

Orario: La Villa Garnier ed i suoi giardini rimarranno chiusi fino a domenica 13 aprile a causa di un ritiro di

esercizi spirituali che si svolgeranno al suo interno.

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € – fino a 9

anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 –

fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca

– Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura:

Inverno 9:00-17:00

Estate 9:00-12:30 14:30-19:00 Chiuso il lunedìInfo: +39 0184 26 63 47 +39 328 32 73 151

garden@pallanca.it

http://www.pallanca.it/