Prosegue il piano di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina avviato dall’Amministrazione Comunale di Imperia. Tra gli interventi più recenti figurano le asfaltature in via Berio e via Siffredi, mentre a breve partiranno i lavori in Viale Vittorio Veneto, in Strada Nostra Signora delle Grazie, in Via Fanny Roncati Carli e sulla bretella di collegamento tra la SS28 e l’Argine Destro a Castelvecchio. In programma anche la messa in sicurezza del marciapiede lungo Viale Giacomo Matteotti, nel tratto tra Villa Faravelli e Palazzo Civico.

Negli scorsi mesi il piano ha già interessato diverse aree della città, tra cui via Artallo (inclusa la rotonda), il ponte Impero, Borgo Prino e via Canova. Interventi più localizzati sono stati invece eseguiti in via Vianelli, via IV Novembre, all’innesto con via Musso, e in tratti di Strada Colla, via Dolcedo, via delle Brune, Bastera e in prossimità della Rotonda Imperia Ovest.

Accanto a questo piano, prosegue anche il lavoro quotidiano di manutenzione ordinaria, affidato alla squadra degli operai comunali, impegnati ogni giorno nella sistemazione di buche, cedimenti e altre criticità segnalate dai cittadini.

“Quello degli asfalti è uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza e, al tempo stesso, uno dei più complessi da affrontare, considerando la conformazione del nostro territorio, con numerosi nuclei abitati e una fitta rete di strade secondarie. L’impegno è enorme: solo nel 2024 abbiamo realizzato oltre 16.500 mq di nuovi asfalti e gestito più di 380 interventi puntuali sulle buche, grazie al lavoro degli operai comunali. Nei cinque anni precedenti del mandato del Sindaco Scajola si sono superati i 215 mila metri quadradati di strade asfaltate. Sono numeri importanti, che a Imperia non si vedevano da decenni. È evidente che c’è ancora tanto lavoro da fare, ma stiamo recuperando terreno, un pezzo alla volta”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Gaggero.