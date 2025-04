Novi Ligure si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Dolci Terre di Primavera”. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, il cuore della città si trasformerà in una grande rassegna enogastronomica all’aperto, pronta a deliziare i visitatori con produttori locali, eccellenze del territorio e un’ampia offerta di cibi nazionali e internazionali.

Per rendere l’esperienza ancora più fruibile e coinvolgente, l’edizione 2025 presenta una nuova suddivisione degli spazi per aree tematiche.

In via Girardengo (zona San Nicolò)sarà allestitala Galleria delle De.Co. , un percorso dedicato alla scoperta e all’acquisto delle eccellenze e dei gioielli enogastronomici De.Co. (Denominazione Comunale) del nostro territorio. Per l’occasione saranno presentate le due nuove De.Co.: i Grissini Mersoni di Serravalle Scrivia e il Salame Greco Dolce di Borghetto Borbera. Sarà presente anche lo stand informativo dell’ATL Alexala , partner nella promozione dell’evento.

(zona San Nicolò)sarà allestitala , un percorso dedicato alla scoperta e all’acquisto delle (Denominazione Comunale) del nostro territorio. Per l’occasione saranno presentate le due nuove De.Co.: i di Serravalle Scrivia e il di Borghetto Borbera. Sarà presente anche lo stand informativo , partner nella promozione dell’evento. Piazza Dellepiane ospiterà i Sapori dal Mondo , un vero e proprio viaggio gastronomico con cucine e cibi nazionali e internazionali. Si potranno gustare specialità da Messico, Francia, Argentina, Brasile, Thailandia, Spagna, oltre a eccellenze regionali italiane da Lazio e Sicilia.

ospiterà i , un vero e proprio viaggio gastronomico con cucine e cibi nazionali e internazionali. Si potranno gustare specialità da Messico, Francia, Argentina, Brasile, Thailandia, Spagna, oltre a eccellenze regionali italiane da Lazio e Sicilia. Le eccellenze del territorio troveranno spazio in piazza Carenzi : qui saranno protagonisti i sapori del Piemonte e della Liguria e si potranno degustare prelibatezze come il Montebore da passeggio, la farinata, fritti di pesce fresco e le rinomate acciughe di Monterosso. L’area ospiterà anche l’enoteca curata da Enogavi , con una selezione dei vini dei consorzi locali.

troveranno spazio in : qui saranno protagonisti i sapori del e si potranno degustare prelibatezze come il Montebore da passeggio, la farinata, fritti di pesce fresco e le rinomate acciughe di Monterosso. L’area ospiterà anche l’enoteca curata da , con una selezione dei vini dei consorzi locali. L’area bimbi di corso Marenco si conferma lo spazio dedicato ai più piccoli con un divertente mini luna park.

Le novità riguardano anche la parte dell’intrattenimento che si arricchisce di una giornata in più. Piazza Dellepiane sarà il palco principale con concerti venerdì sera, sabato (con ben due esibizioni)e domenica sera. Inoltre, ogni sera piazza Carenzi si animerà con DJ set per accompagnare le degustazioni e creare un’atmosfera di festa. Special guest della rassegna sarà il dj e produttore Cristian Marchi, tra i più apprezzati artisti del suo genere a livello internazionale, che sabato 17 maggio (ore 22) porterà in piazza Dellepiane il suo dj set, uno spettacolo coinvolgente che unisce alla sua forte personalità una costante interazione con il pubblico. Un’altra novità di quest’anno è l’area culturale in largo Valentina dedicata al tango argentino. Il programma include presentazioni di libri a tema, lezioni gratuite e serate danzanti per immergersi nelle affascinanti atmosfere argentine.

Passeggiando per le vie del centro, i visitatori incontreranno pannelli dotati di grandi QR Code: un modo semplice e interattivo per orientarsi tra le diverse aree, scoprire il programma dettagliato degli eventi e scegliere le proposte gastronomiche più adatte al proprio palato. Il servizio di accoglienza sarà arricchito dalla collaborazione con gli studenti dell’Istituto Ciampini Boccardo, indirizzo turistico, che metteranno a disposizione le loro competenze per assistere i visitatori.

DOLCI TERRE DI PRIMAVERA SECONDA EDIZIONE

Galleria delle De.Co. (elenco provvisorio, sono attese altre adesioni nelle prossime settimane)

SALUMERIA MONTEROTONDO : Testa in cassetta novese, Salame novese al Gavi D.O.C.G., Salame culare novese al Gavi D.O.C.G.

: Testa in cassetta novese, Salame novese al Gavi D.O.C.G., Salame culare novese al Gavi D.O.C.G. PANIFICIO MERSONI : Grissini

: Grissini CASA DEL DOLCE : Canestrello novese al Gavi, Canestrello bollito novese, Bacio di dama novese

: Canestrello novese al Gavi, Canestrello bollito novese, Bacio di dama novese CIRCOLO MERELLA : Ceci

: Ceci TRUKTORIA IL GIRASOLE : Ravioli di Gavi

: Ravioli di Gavi CUORE DI PANE BIO : Pane antico di Cabella Ligure, Pan ciucco di Cabella Ligure

: Pane antico di Cabella Ligure, Pan ciucco di Cabella Ligure PANIFICIO MAGGIOLO: Salame greco di Borghetto Borbera

Cibi dal Mondo

AWAKTE la vera essenza della cucina messicana

la vera essenza della cucina messicana CAVIAR ON THE ROAD bollicine, caviale e ostriche

bollicine, caviale e ostriche LA STRACOTTERIA stracotto abruzzese

stracotto abruzzese PICANHAS CUBE truck food italo-brasiliano

truck food italo-brasiliano STOPOVER asian fusion streetfood

asian fusion streetfood LAS BRAVAS tapas truck

tapas truck VALCANNOLI cannoli siciliani

cannoli siciliani TIRAMISUMMA tiramisù campione del mondo

Eccellenze del Territorio

SORSI DI VITA friggitoria

friggitoria LA TULA lo street food con il Montebore

lo street food con il Montebore LA FARINATA DI LUCIO farinata

farinata APICOLTURA VARACCA birra al miele di castagno

birra al miele di castagno ENOGAVI eccellenze vinicole del territorio

Eventi

Largo Valentina : venerdì 16 e sabato 17 (dalle ore 18) TANGO ARGENTINO in collaborazione con MUY TANGO

: venerdì 16 e sabato 17 (dalle ore 18) TANGO ARGENTINO in collaborazione con Piazza Carenzi : tutte le sere (dalle ore 18) Dj set con DISCONNECT

: tutte le sere (dalle ore 18) Dj set con Piazza Dellepiane: venerdì 16 (ore 21.30) B-SIDE party band dagli anni ’60 fino ai 2000; sabato 17 (ore 21) AUDIO 80 un viaggio indietro nel tempo nei mitici anni ‘80 e non solo SPECIAL GUEST Cristian Marchi Dj set dalle ore 22; domenica 18 (ore 21) ASILO REPUBLIC Vasco Rossi Tribute band

DOLCI TERRE DI PRIMAVERA – STREET FOOD | MUSICA | EVENTI

Periodo: dal 16 al 18 maggio 2025

Dove: Novi Ligure, centro storico

Orari: venerdì 18-24; sabato 10-01; domenica 10-23

