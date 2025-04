Come accade ogni anno, a Tortona arriva il Luna park in occasione della Festa patronale e sebbene questa cada tra il 10 e il 12 maggio, già da mercoledì prossimo, 16 aprile in piazza Allende non si potrà più parcheggiare.

Il Comandate della Polizia Municipale, Orazio di Stefano infatti ha disposto il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli, eccetto che quelli addetti al parco divertimenti, dalle ore 20.00 del 16 aprile 2025 alle ore 24.00 del 19 maggio 2025 in Piazza Allende, Area Fassini e Corso Garibaldi (limitatamente ai tratti antistanti gli ingressi di Piazza Allende e Area Fassini necessaria compiere le manovre). I veicoli in difetto potranno essere rimossi forzatamente.

La decisione circa questi giorni è stata presa poiché la maggior parte dei partecipanti, sentiti telefonicamente negli scorsi giorni, intende effettuare le operazioni di montaggio delle attrazioni in modo da potere ricevere il collaudo e l’autorizzazione all’esercizio alla data del 24 aprile 2025.

Le attrazioni saranno 35 e 28 dovranno essere montate in piazza Allende e Area Fassini entro le ore 14:00 del 24 aprile 2025 (data del collaudo da parte della C.C.V.L.P.S.).