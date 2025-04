Torna anche quest’anno il Tè Letterario di Primavera organizzato dal Circolo Provinciale della Stampa, in collaborazione con l’Hotel Londra e la Libreria Ubik di Alessandria.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Alessandria, si svolgerà anche quest’anno nella Sala dell’Hotel Londra di Corso Felice Cavallotti al numero 51 e prenderà il via venerdì 18 aprile con Chiara Montani, che presenterà il suo libro dal titolo “L’artista di Urbino”, edito da Garzanti.

Si proseguirà il 23 Maggio con Marina Marazza e “Sangue delle Langhe. La saga dei Barolo”, edizioni Solferino.

Ultimo appuntamento, venerdì 13 giugno, con Manuela Repetti e il suo libro “Sotto la neve”, per le edizioni La Torretta.

I tre appuntamenti, a carattere mensile, prenderanno il via alle ore 17.00, l’ora per antonomasia del tè, che verrà servito con biscotti, mentre si prenderà parte alla presentazione dei libri. Il tutto, in forma gratuita, grazie alla generosità di Giovanna Scacheri, titolare dell’Hotel Londra, che fin da subito ha creduto in questo progetto, che bene si configura con il nome della sua struttura.

“Dopo il successo dello scorso anno – ha dichiarato Marco Caramagna, Presidente del Circolo Provinciale della Stampa – abbiamo deciso di proseguire questo cammino di cultura che tanto ha appassionato gli alessandrini nella prima edizione. Per quest’anno abbiamo scelto di rendere omaggio a tre scrittrici donne, per sottolineare l’impegno soprattutto sociale di questa figura, in un momento in cui, purtroppo, ogni giorno siamo costretti a leggere scioccanti fatti di cronaca. Il ruolo del Circolo provinciale della Stampa è quello di fare informazione e cultura, ma anche mettere al centro tematiche che possano essere prodromiche a riflessioni importanti. Quest’anno poi abbracceremo narrazioni storiche, misteriose e accattivanti di tre autrici note e amate dai lettori”

“Sono particolarmente felice di ospitare per il secondo anno, la rassegna del Tè Letterario di Primavera – ha aggiunto Giovanna Scacheri, titolare dell’Hotel Londra – La nostra struttura viene spesso utilizzata per questo genere di eventi che aggregano la popolazione alessandrina, con il desiderio di portare in città quello spaccato di cultura che personalmente amo in maniera particolare”

“Anche quest’anno la nostra missione, oltre che essere un punto di riferimento letterario – ha infine commentato Tamara Pinna, libraia della Libreria Ubik di Alessandria – è anche quello della divulgazione. Da qui l’entusiasmo con il quale abbiamo accolto anche quest’anno l’invito del Circolo Provinciale della Stampa, di aderire al Tè Letterario, che rappresenta non solo la presentazione di tre autori formidabili, ma anche un momento di socializzazione tra chi ama la cultura”