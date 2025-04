Novi Ligure – Il ponte delle festività, che ha visto i Carabinieri fortemente impegnati in servizi e celebrazioni legate alla Festa della Liberazione, ha richiesto un ulteriore sforzo degli uomini e delle donne dell’Arma nel garantire la sicurezza della cittadinanza, attraverso controlli mirati lungo le arterie provinciali e le vie del centro storico, dove, soprattutto dal tardo pomeriggio e in orario serale si sono concentrate molte persone per i festeggiamenti.

Particolare attenzione è stata rivolta ai locali pubblici, dove i Carabinieri hanno sorpreso e segnalato due ubriachi molesti, per i quali è scattata anche la sanzione pecuniaria.

Uno straniero, non in regola con i documenti di soggiorno, è stato invece sanzionato per la permanenza irregolare sul territorio nazionale.

Nella notte della movida, sono stati segnalati anche un sottoposto al “Daspo Willy“, che in violazione al divieto di frequentazione locali pubblici in determinati orari è stato trovato all’interno di un bar, e alla Prefettura un assuntore di hashish, sorpreso nei pressi di un locale del centro.

Il circuito di prevenzione messo in campo sul territorio novese dai Carabinieri della locale Compagnia e della Stazioni dipendenti ha consentito di identificare numerose persone e diversi soggetti sensibili, destinatari di provvedimenti e misure, sui quali è costante il monitoraggio al fine di prevenire l’ulteriore commissione di illeciti.