“Alimentazione e malnutrizione: il ruolo delle professioni sanitarie in una comunità multietnica” è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo di seminari online organizzati dal Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Questo nuovo incontro verrà trasmesso lunedì 28 aprile alle ore 15.00 in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell’AOU AL.

La relatrice sarà la Dott.ssa Teresa Filipponi, Senior Lecturer in Human Nutrition presso la University of South Wales, con un intervento dedicato alle sfide dell’assistenza sanitaria in contesti multiculturali, con particolare attenzione alla nutrizione e alla prevenzione della malnutrizione.

A moderare sarà la Dott.ssa Tatiana Bolgeo, Direttore del Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie. Per sostenere la ricerca del DAIRI, e più in generale quella dell’Ospedale, è possibile dare il proprio contributo direttamente dalla pagina www.fondazionesolidal.it/donazioni/.