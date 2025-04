Bistagno* – Con partenza dal Municipio, il corteo per la celebrazione dell’80° *Anniversario della Liberazione d’Italia* ha raggiunto la chiesa per la Santa Messa celebrata dal parroco, quindi i partecipanti si sono riuniti al cospetto del cippo ai Caduti alla “Gipsoteca Monteverde”, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale, con gli interventi delle autorità locali.

Sono intervenuti il Sindaco e primi cittadini di comuni limitrofi, gli studenti delle scuole locali, i *Carabinieri* del Comando Stazione, le rappresentanze degli Alpini, dell’Associazione Nazionale *Carabinieri* in congedo e i volontari dell’A.I.B. – Anti Incendi Boschivi.

