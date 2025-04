*Merana*, *Rocchetta di Spigno* e *Spigno Monferrato* – Le celebrazioni per il *25 aprile* hanno visto la partecipazione delle autorità locali, dei *Carabinieri* del Comando Stazione di Spigno Monferrato, dell’Associazione Nazionale *Carabinieri* di Spigno e del locale gruppo Alpini.

Le cerimonie, svoltesi all’insegna della sobrietà e della più sentita partecipazione, hanno visto in tutte le località interessate dal corteo la deposizione di una corona in memoria dei *Caduti* e il momento dell’Alzabandiera.

