Viguzzolo* – Il *25 aprile* rappresenta una data di grande significato per tutta l’Italia, in quanto celebra la Liberazione dai regimi e il ripristino della democrazia. Come da tradizione, le celebrazioni si sono svolte con la partecipazione delle autorità locali e dei *Carabinieri*, che hanno onorato coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà e i valori democratici con la deposizione di una corona al *Monumento ai Caduti*. Un gesto che sottolinea l’importanza della memoria storica, essenziale per comprendere le ingiustizie del passato e per promuovere la pace e la coesione sociale nel presente.

Le autorità locali, insieme ai *Carabinieri* e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno ricordato come la lotta per la libertà sia un valore fondamentale da trasmettere alle future generazioni.

La celebrazione del 25 aprile non è solo un modo per rendere omaggio ai caduti ma anche un richiamo a custodire e difendere i principi di democrazia e giustizia.

