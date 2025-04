Pozzol Groppo* e *Biagasco* – Gli Assessori della Regione Piemonte e della Lombardia, il vice Presidente della Provincia di Alessandria, i Sindaci e i *Carabinieri* del Comando Compagnia di Tortona e della competente Stazione di Volpedo hanno celebrato l’80° *Anniversario della Liberazione* con la cittadinanza riunita per l’occasione.

Durante la cerimonia, sono stati resi gli onori alla memoria dei *Caduti per la Libertà* e sono stati ribaditi i valori fondanti della *Costituzione* che la Nazione si è data affinché la *democrazia* possa garantire la libertà di tutti e il pieno rispetto reciproco, in un paese in cui i valori di libertà e giustizia non siano mai messi in discussione.

Correlati