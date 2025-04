*Novi Ligure* – In Piazza Pascoli, davanti al Comando Compagnia *Carabinieri*, si è tenuta la celebrazione dell’80° *Anniversario della Liberazione*, alla presenza delle massime autorità locali e di una nutrita partecipazione della cittadinanza.

Il pensiero rivolto ai *Caduti per la libertà* e a un futuro in cui la democrazia non debba più essere messa in discussione sono stati solo alcuni dei temi toccati nel corso dell’omelia, durante la Santa Messa, e negli interventi dei rappresentanti delle istituzioni.

Il *25 aprile*, che quest’anno unisce all’intrinseca importanza anche l’80° anniversario, è e rimane una data da ricordare per la memoria storica dell’Italia e affinché le barbarie della guerra possano rimanere solamente argomento per i libri di storia, in un presente e un futuro di pace.

