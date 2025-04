*Sale* – Il *25 aprile* commemorato nel corso dell’80° anniversario del giorno della *Liberazione*: una cerimonia solenne che ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei *Carabinieri*. Questa data ha un significato profondo per la Nazione, che ricorda il ritorno alla libertà e l’inizio di un processo democratico fondato su valori che vanno preservati, affinché le generazioni future possano vivere in una società in cui la pace sia un elemento imprescindibile.

Le celebrazioni hanno visto deposizione di una corona al *Monumento ai Caduti*, un gesto carico di significato che testimonia il rispetto e la gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire un futuro di libertà e giustizia. Autorità comunali, *Carabinieri* e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno ricordato che la memoria storica è un pilastro essenziale per evitare il ripetersi degli errori del passato.

La giornata ha rappresentato, ancora una volta, un’importante occasione di *riflessione* sull’impegno per la pace e la coesione sociale, richiamando tutti a custodire i principi democratici che sono alla base della convivenza civile.

