È stata inaugurata oggi, dall’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana e dal sindaco, la nuova palestra lungo la pista ciclopedonale di Ospedaletti. L’opera ha avuto un costo complessivo di 260mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria.

La palestra, che gode di una posizione strategica a due passi dal mare, garantirà la possibilità a tutti coloro che frequentano le realtà sportive di Ospedaletti di fare attività fisica in un contesto di assoluto pregio. A questo intervento andrà ad affiancarsene un secondo, recentemente finanziato attraverso la prima tranche del Fondo strategico regionale 2025 per 238mila euro, che completerà la pista ciclopedonale in corrispondenza dell’ex stazione ferroviaria.

“Un nuovo presidio sportivo per Ospedaletti e per tutti coloro che qui fanno attività fisica – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana -. Oggi inauguriamo un’opera strategica che arricchisce la pista ciclopedonale e a breve, a pochi passi di distanza, partiremo con il completamento della stessa finanziato attraverso il Fondo strategico regionale. In totale negli ultimi anni, dall’assessorato all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, sono stati stanziati fondi per due milioni di euro di interventi in favore della pista. Tra questi: il collegamento fondamentale tra San Lorenzo al Mare e Imperia, ma anche i lavori in corso a Diano Marina in via Sant’Anna e quelli che partiranno presto a Cervo e San Bartolomeo al Mare. La ciclopedonale lungo l’ex sedime ferroviario è infatti un esempio concreto di rigenerazione e riutilizzo dell’esistente, politica che, dal 2021 a oggi, ha portato all’apertura di 85 cantieri nella sola provincia d’Imperia e all’investimento storico di circa 35 milioni di euro in opere di questo genere”.

“L’amministrazione comunale di Ospedaletti è particolarmente contenta di inaugurare questa palestra che diventerà luogo di aggregazione, insieme al punto ristoro che realizzeremo qui vicino, e darà servizi essenziali che mancavano alla pista – aggiunge il sindaco -. Ringraziamo per questo la Regione Liguria, così come per il nuovo finanziamento che ci ha concesso e che consentirà di portare la ciclabile dall’ex stazione verso il centro. Come Comune provvederemo ad aprire un bando per la gestione della palestra e proseguiremo nel generale progetto di rigenerazione urbana di questa zona che prevede anche il parco avventura”.