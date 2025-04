Da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025, si disputerà la tappa d’apertura del prestigioso “Trophée Enduro des Alpes”, per la prima volta in Italia, su un tracciato tecnico e panoramico e in un’atmosfera carica di adrenalina.

Parteciperanno tutti i grandi della disciplina: il campione del mondo Alex Rudeau, il team Lapierre Gravity Collective (con il trio delle meraviglie composto da Elise Porta, il corso Lisandru Bertini e Louis Jeandel), gli irlandesi Greg Callaghan e Kelan Grant, Estelle Charles, l’atleta-influencer italiana Francesca Saccu e altre stelle internazionali dell’Enduro MTB. Presente anche la campionessa del mondo Isabeau Courdurier, che proprio su queste speciali ha disputato la sua prima gara, dando il via a una carriera straordinaria.

I percorsi partono da San Bartolomeo al Mare per attraversare i comuni di Villa Faraldi, Diano San Pietro, Cervo e Andora, nelle zone più suggestive di un territorio ideale per questo genere di discipline; non a caso per il Trophée è stato scelto il nostro come migliore fra molte possibili location.

Il tracciato di gara si preannuncia molto impegnativo per i piloti che si sfideranno e sarà richiesto il massimo da tutti loro!

Tra i punti più emozionanti che affronteranno i piloti, c’è sicuramente “il Salto nel Blu” nel comune di Cervo, il trampolino di lancio panoramico che si trova nel percorso delle antenne, divenuto famoso tra gli enduristi di tutta Europa per l’adrenalina che regala quando lo si affronta.

Il “Trophée Enduro des Alpes” è organizzato, in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare, da Dose de Sport, società francese leader negli eventi sportivi che ha trovato in Ilaria Zampino e “Up & Down Freeride” i partners locali ideali; a loro si deve anche la pulizia e la messa in sicurezza dei tracciati di gara.

Le gare si disputeranno sabato e domenica, ma già da venerdì il paese ospiterà il “Grande Circo” composto da piloti, mezzi, tecnici, auto appoggio e stand a tema. Per chi volesse strappare un “selfie”, le iscrizioni dei piloti si terranno al Club Nautico, che ha gentilmente messo a disposizione i propri locali per la Direzione Gare.

Presenti anche i migliori prodotti locali grazie alla ditta Venturino, che insieme ad Arimondo Srl, CooADi cooperativa Azzurra Dianese, Raimondi, St Gree Performance, Edil Juravle a&c, ha reso possibile l’evento sponsorizzandolo. Il Parco chiuso si troverà in Largo Scofferi, interdetto al pubblico per l’occasione.

Sabato mattina ci sarà tempo per le ultime iscrizioni, ma alle ore 12.45 inizia lo Show!

Partenza dei piloti da Piazza Torre Santa Maria in direzione Cervo per raggiungere le prove speciali a monte.

L’arrivo dei concorrenti, previsto per le 17.15 sempre in Piazza Torre, darà il via alla serata grazie alla presenza dell’area ristoro organizzata dall’Associazione Rebattabuse: qui piloti e pubblico potranno mangiare, bere e fare festa fino a sera, con animazione e musica.

Domenica alle ore 8.00 partenza dei piloti da Piazza Torre; li vedremo sfrecciare sul lungomare per il trasferimento fino all’altezza di via Malta, dove piegheranno per dirigersi a Diano San Pietro, attraversando Diano Marina.

Alle 9.30 inizia la prima delle tre Prove Speciali, con primo arrivo previsto in Piazza Torre intorno alle 11.40, fino agli ultimi atleti che dovrebbero arrivare per le 13.10. Alle 13.30 premiazione per l’ambito podio e piccolo buffet di “arrivederci” ai piloti in stile “Rebattabuse”.

Un fine settimana imperdibile per tutti gli appassionati dell’Enduro MTB… e tutti quanti vorranno scoprire la gioia e la bellezza di una disciplina adrenalinica immersa nella natura!