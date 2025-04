Sabato 12 aprile verrà ufficialmente aperta la pista ciclabile di Imperia, ora completata nella sua interezza. Il tracciato, lungo circa 9 chilometri, attraversa l’intero territorio comunale, dalla Galeazza fino al confine con San Lorenzo al Mare, dove si collega con la pista già esistente che prosegue fino a Ospedaletti. Protagonista dell’inaugurazione sarà l’ultimo tratto realizzato, di circa 3 chilometri.

La cerimonia ufficiale si terrà alle ore 10.30, lungo la pista ciclabile, in corrispondenza della nuova area per autobus turistici. Oltre all’Amministrazione Comunale, sono attesi i sindaci dei Comuni attraversati dalla ciclovia, rappresentanti della Regione Liguria, autorità locali, esponenti del mondo sportivo e associativo, oltre a numerosi cittadini e turisti. L’attesa sarà accompagnata da una selezione musicale mixata da DJ Tex.

Subito dopo il saluto del Sindaco Claudio Scajoa, prenderà il via una pedalata collettiva aperta a tutti, con due brevi soste previste presso i Giardini Winter, all’altezza dell’ex stazione di Porto Maurizio, e nella nuova area verde con spazi fitness e relax a Borgo Fondura. Il percorso si concluderà presso il grande parcheggio del piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, dove i partecipanti troveranno stand promozionali della Città, della rete museale e di Marina di Imperia, musica, bevande offerte, gadget e animazione per bambini con Pompieropoli. Qui, inoltre, sarà presentata ufficialmente l’App della Ciclabile, scaricabile gratuitamente su smartphone (iOS e Android), pensata per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del percorso e dei suoi punti di interesse.

A partire dalle ore 17.00, l’intero tracciato ciclabile si trasformerà in un grande palco diffuso. Cinque postazioni ospiteranno concerti dal vivo con band e artisti di generi diversi: dal jazz al cantautorato, dai grandi successi internazionali ai revival più amati. Le esibizioni si terranno nei pressi della Torre di Prarola a Borgo Prino, a Borgo Fondura all’altezza dell’ex passaggio a livello, all’ex Stazione di Porto Maurizio, a Borgo San Moro, alla Rabina davanti all’ingresso della galleria.

Il centro dell’evento pomeridiano sarà l’ex stazione di Porto Maurizio, alle ore 18.00, dove andrà in scena il dj set di Master DBJ, con una selezione delle hit del momento e i più grandi successi dagli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accompagnati dai balli di gruppo più coinvolgenti. Qui è previsto anche un brindisi offerto a tutti i presenti.

“C’è grande attesa per questo appuntamento e per un’opera così significativa per la nostra città. Non è un’esagerazione dire che si respira lo stesso entusiasmo che, alla fine dell’Ottocento, accolse l’arrivo della ferrovia lungo questo stesso tracciato. Questa ciclabile è un’opera che unisce ancora di più la Riviera dei Fiori e contribuirà alla sua promozione turistica. Ma, ancor prima, è un intervento che migliorerà la qualità della vita degli imperiesi, accorciando le distanze tra i rioni e offrendo a tanti la possibilità di lasciare l’auto per scegliere di spostarsi a piedi o in bicicletta. Abbiamo voluto organizzare una grande giornata di festa, aperta a tutti e pensata per tutti, perché questa ciclabile è un patrimonio collettivo della nostra comunità. È un’opera di cui dobbiamo andare tutti fieri”, ha dichiarato il Sindaco Claudio Scajola.