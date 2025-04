Le Associazioni culturali Artemusica e Stabilimento delle Arti di Alessandria, dirette da Ivana Zincone e Michela Maggiolo hanno il piacere di proporre l’ultimo appuntamento de La via della Musica – Quarta Edizione Domenica 13 aprile 2025 – ore 17:00 presso la sede della Fondazione Longo in via Giraudi 461, Castellazzo Bormida.

La rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed in collaborazione con la Fondazione Longo ed il patrocinio della Provincia di Alessandria.

La quarta edizione di La via della Musica propone un viaggio affascinante nel cuore del XIX secolo, un periodo che ha visto l’esplosione della musica da camera e dei salotti letterari.

Le musiche scelte dalle interpreti per questa occasione sono di Gioachino Rossini (Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia” e “Ouverture da “La gazza ladra”), Giuseppe Verdi ( Miscellanea da “Il Trovatore”), Edward Grieg (due danze norvegesi) e Antonin Dvorak (due Danze Slave).

Scene da un salotto dell’800 è il titolo del pomeriggio che vedrà protagonista il duo pianistico formato da Ilaria Davite ed Ivana Zincone che insieme ci faranno ascoltare i virtuosismi delle partiture prescelte e la freschezza mai persa di queste pagine intramontabili della letteratura pianistica e musicale. Un incontro speciale, che unisce la bellezza della musica e della pittura, con la creazione estemporanea di opere artistiche da parte delle allieve di AL51LAB.

Il concerto inizierà con un intrattenimento musicale a cura di Iris Parisato e Edoardo La Paglia (violini), Alessio Rossi (violoncello), Paride Pavesi Maggiolo (trombone), Rossella Iacopetti (flauto traverso), Leonardo Boscolo (sax tenore) studenti del Liceo Musicale che stanno svolgendo il PCTO presso Stabilimento delle Arti ad Alessandria. Arianna Borgoglio presenterà poi le musiche che si andranno ad ascoltare.

IVANA ZINCONE, pianoforte: dopo essersi diplomata a pieni voti presso il Conservatorio di Stato “A.Vivaldi” di Alessandria con Gianfranco Carlascio, si è perfezionata con Amelia Careggio e Pier Narciso Masi.

La sua attività di pianista la vede impegnata in numerosi concerti in varie formazioni da camera oltre che nella provincia di Alessandria in tutta Italia. Ha eseguito in prima assoluta “Legami” di Giovanna Cima e “Kenong” di Alberto Colla, composizioni per pianoforte a quattro mani, “Vento d’estate” per flauto e pianoforte di Francesca Musti ed inciso su un cd un brano per pianoforte a quattro mani del compositore alessandrino Pietro Abbà Cornaglia a cura dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Con il flautista Marcello Crocco ha inciso “Itinera” (2003) e “Iridia” (2005), in cui suoni e colori si fondono e diffondono. Del 2015 è il CD WE GOT MUSIC! inciso con il tenore Gianfranco Cerreto ed il batterista Cesare Petrelli.

Svolge attività concertistica in varie formazioni da camera in tutt’Italia con repertori che spaziano dalla musica classica, al tango alla musica da film senza dimenticare le espressioni della musica sacra e del novecento. Ha scritto la prefazione al libro “Siamo fatti di note” di Simone Cigni pubblicato nel 2021.

Sue performance sono state trasmesse oltre che su emittenti locali, su Rai Radio 1.

Nel 1993 si è laureata con il massimo dei voti in lingue e letterature straniere moderne dissertando la tesi ”L’ immaginario infantile dalla letteratura alla musica di Ravel”, relatore il M° Leopoldo Gamberini, presso l’Università degli Studi di Genova.

E’ docente di pianoforte presso l’Associazione Mozart 2000 di Alessandria ed Acqui Terme e presso lo Stabilimento delle Arti di Alessandria ed è direttore artistico dell’Associazione Culturale Musicale Artemusica di Alessandria. Nel 2024 è stato pubblicato il suo libro di favole “Il cuore racconta” il cui progetto grafico è di Chiara Corradi e le illustrazioni delle giovani allieve de Al51.Lab

Ilaria Davite si è diplomata in pianoforte, a pieni voti presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria sotto la guida del professor Giuseppe Binasco e al contempo ha conseguito la maturità magistrale. Si è sempre distinta in numerosi concorsi nazionali e internazionali fra cui ricordiamo i più importanti: 1° premio al concorso internazionale di Stresa, 1° premio al Concorso Perosi di Tortona, 1° Premio assoluto al concorso di Terzo d’Acqui e 1° premio assoluto al concorso J.S. Bach di Sestri Levante. Ha frequentato i corsi di alto perfezionamento a Imola, sotto la guida del Maestro Franco Scala e si è esibita nei concerti finali, come solista, nelle varie sedi dei corsi, (Sestriere, Bardonecchia, ecc…) fra i migliori allievi. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero per importanti associazioni musicali. È membro di giuria di concorsi nazionali e internazionali (Concorso Perosi di Tortona, Concorso di Sale…).

Ilaria Davite ed Ivana Zincone si esibiscono insieme dal 2007 e sono state invitate a suonare da prestigiose Associazioni Musicali italiane riscuotendo consenso di pubblico e critica.

L’ingresso a tutte le manifestazioni è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.