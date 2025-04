La compagnia Gli instabili con base a Lu, già tante volte apprezzata sulle scene del Teatro Sociale di Valenza Mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 21:00 sarà protagonista di una originale rilettura del celebre musical “Annie”. Si tratta di un’opera con libretto di Thomas Meehan, musiche di Charles Strouse e testi di Martin Charnin, basata sul comic strip “Little Orphan Annie” di Harold Grey. Sono stati tratti ben due film da questo lavoro.

La compagnia di Lu si esibisce all’interno della rassegna Genius Loci finanziata dal progetto Not&Sipari della Fondazione CRT e volta a valorizzare compagnie professionali ed amatoriali del territorio alessandrino, per l’organizzazione della Cooperativa CMC, gestore del Teatro Sociale di Valenza.

Molti ricorderanno l’affascinante plot.

Siamo nel ’39 a pochi anni dopo il crollo della borsa di Wall Street e il cambio del presidente da Hoover a Roosvelt: anni difficili e di miseria. Annie, vivacissima orfanella, vive in un istituto con altre sue amiche e i suoi amici agli ordini della signorina Hannigan direttrice, beona e spasimante per gli uomini nonostante la non più verde età. Le bambine e i bambini cantano e ballano con gaiezza indiavolata e fanno impazzire la responsabile della loro custodia. Annie cerca sempre di fuggire dall’orfanotrofio trovandosi una notte in una Hooverville, in mezzo ai senza tetto. Un bel giorno capita nell’istituto la signorina Grace, segretaria del signor Warbucks, magnate dell’industria americana, per invitare a palazzo un’ orfanella come ospite per una settimana per fare bella figura con l’ opinione pubblica e la stampa. La scelta naturalmente cade su Annie. Si trova così nella ricchissima villa di Oliver Warbucks. Warbucks, che fino allora non aveva visto nella sua vita che soldi, un po’ alla volta si apre alla comprensione ed all’affetto per quell’ esserino indifeso, che gli cinguetta attorno, la porterà a vedere gli spettacoli di Broadway e New York. Warbucks l’ aiuterà a soddisfare il suo più grande desiderio, ritrovare i genitori. Mette a disposizione una forte somma di denaro nella speranza che si rifacciano vivi, ma suscita soltanto la cupidigia tra la gente, tra i quali Gallo il fratello di Miss Hannigan accompagnato dalla sua fidanzata Lily due famosi imbroglioni. Annie riesce a sfuggire ai falsi genitori, grazie anche ai suoi amici bambini e un mezzo pentimento di Miss Hannigan. Annie verrà adottata da “papà Warbucks”. La compagnia Gli Instabili vi porterà indietro nel tempo con un musical ambientato negli anni ’30 “Annie” liberamente tratto dalla serie a fumetti “Little Orphane Annie” di Harold Gray. Dodidici scatenati bambini canteranno reciteranno e balleranno, sarete trasportati con le musiche e le coreografie nella Broadway degli anni ’30 a suon di tip tap.

La rassegna Genius Loci chiuderà poi (dopo il necessario annullamento causa emergenza meteo) Paolo Faroni, il comico casalese, con “Un’ora di niente” sabato 10 maggio ore 21.

Il costo del biglietto è di 10 euro a sostegno della compagnia e del teatro

