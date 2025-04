Sarà aperta al pubblico anche nel week end di Pasqua – sabato 19 e domenica 20 aprile – la mostra Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma, allestita a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Confermati l’ingresso gratuito e le visite guidate su prenotazione.

Si tratta di una iniziativa straordinaria decisa dalla Fondazione e dalla società Palazzo del Governatore srl per favorire il turismo culturale particolarmente vivace nel periodo delle festività pasquali.

I visitatori potranno usufruire dell’accesso gratuito a Palatium Vetus dove, accanto alla mostra delle opere del Moncalvo, potranno ammirare anche la Collezione d’arte della Fondazione, la Ghiacciaia e la pregevole architettura del “broletto” con gli affreschi medievali.

La rassegna, organizzata in occasione del 400° anniversario della morte di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (Montabone 1568 – Moncalvo 1625), presenta una quarantina di opere – tra cui oli su tavola, oli su tela e disegni, molti dei quali inediti – provenienti dalla collezione della Fondazione, da privati, dalla Fondazione CR Cuneo e da diverse chiese delle Diocesi di Alessandria, Casale Monferrato, Tortona.

Interessante la mappa interattiva che si può consultare nel cortile interno di Palatium Vetus con l’itinerario dei “luoghi del Moncalvo”.

L’offerta culturale di Palatium Vetus continua a riscuotere grande attenzione da parte di un pubblico numeroso, spesso proveniente da località oltre i confini della nostra provincia, ed anche da parte di numerose scolaresche che, in questo primo mese di apertura, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare l’opera di uno dei più grandi pittori piemontesi del ‘600 e degli artisti della sua bottega.

La mostra è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino. La realizzazione operativa è a cura di Palazzo del Governatore Srl. La cura, l’organizzazione e l’allestimento sono di Mariateresa Cairo, Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela.

Informazioni e prenotazioni

e-mail didattica.fondazionecral@gmail.com – telefono 347-80.95.172

@fondazionecassadirisparmiodialessandria

Orari di visita SAB-DOM: 9-13; 15-19

Sede della mostra Alessandria, Palatium Vetus, Piazza della Libertà 28