Sono aperte le iscrizioni al nuovo “PeM Music Contest”, il concorso riservato a solisti e gruppi sotto i 35 anni della provincia di Alessandria, che siano autori dei propri brani.

Il concorso è ideato e diretto da Enrico Deregibus ed è organizzato dal Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL) con la collaborazione di RadioGold.

È ospitato dal “PeM! Festival. Parole e Musica in Monferrato”, la manifestazione piemontese di incontri, racconti e canzoni che si svolge fra fine agosto e inizio ottobre in vari comuni, con capofila San Salvatore Monferrato e la direzione artistica di Deregibus, giornalista e consulente o direttore artistico di varie manifestazioni musicali in tutta Italia.

Il bando di concorso del “PeM Music Contest”, insieme alla scheda di iscrizione, è disponibile su: www.countrysportvillage-mirabello.it e www.pemfestival.it

L’iscrizione al concorso è gratuita, mentre la scadenza è il 1° luglio 2025.

Fra tutti gli iscritti verranno selezionati gli artisti (fra i 3 e i 5) che accederanno alla fase finale del concorso, che sarà dal vivo e si terrà in settembre al Country Sport Village nell’ambito del “PeM! Festival. Parole e Musica in Monferrato”. Al vincitore andranno una targa e vari bonus, a partire da una borsa di studio di 800 euro a copertura di costi relativi all’attività musicale. Un premio speciale andrà al finalista scelto da una giuria di giovani.

L’iniziativa è giunta alla quarta edizione. Nel 2024 la vittoria è andata a Mabi (nome d’arte di Marcella Buzzi), nel 2023 a Linn (Linda Antosiano), nel 2022 a Nicola Project (Nicola Coppola) e a Roma (Pietro Romagnoli).

“PeM!” arriva nel 2025 alla 20a edizione. Negli anni scorsi Vanity Fair e Panorama lo hanno inserito fra i dieci migliori festival estivi italiani.

Nel 2024 hanno ospitato eventi del festival San Salvatore Monferrato, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive, Camagna Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte.

Fra gli ospiti degli scorsi anni ci sono stati artisti come Manuel Agnelli, Diodato, Malika Ayane, Valerio Lundini, Willie Peyote, Ditonellapiaga, Fast Animals and Slow Kids, Giovanni Truppi, Vasco Brondi, Eugenio in Via Di Gioia, Emma Nolde, Cristina Donà, Morgan, Ron, Paola Turci, Tosca, Nada, Samuel, Enrico Ruggeri, Mauro Pagani, Paolo Benvegnù, Motta, Roy Paci, Zen Circus, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Arturo Brachetti, Nuzzo e Di Biase, Giulio Scarpati,Gene Gnocchi, Violante Placido, Marina Massironi e molti altri.

PeM! è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con i Comuni di Valenza, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria, Camagna Monferrato, Mirabello Monferrato e Country Sport Village, Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il Comune di Cella Monte.