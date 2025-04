Ottiglio – Il progetto “Cultura della Legalità” prosegue il suo cammino per le scuole e i Comuni che, in stretta collaborazione con i Carabinieri del territorio, lavorano uniti per sensibilizzare la cittadinanza su temi di stretta attualità e problematiche che, anche grazie al “gioco di squadra”, possono essere contenute e risolte.

Il Maresciallo Maggiore Davide Destefanis, Comandante della locale Stazione, ha affrontato i temi caldi del bullismo e delle insidie del web con i più giovani e il tema delle truffe agli anziani con gli adulti. Una maggiore consapevolezza dei problemi può aiutare a contrastarli, quando non anche a risolverli.

Una società più consapevole e rispettosa passa anche da questi progetti e l’Arma dei Carabinieri è da anni in prima linea su queste iniziative.

Educare i giovani rappresenta un investimento sul futuro, loro e di tutti, perché possano diventare cittadini responsabili e pienamente informati, consapevoli che il rispetto, l’educazione e le regole di civile convivenza debbano essere valori interiorizzati e praticati quotidianamente.

Il fenomeno delle truffe, argomento sempre attuale, ha portato l’attenzione dei presenti sulle strategie dei truffatori e su quelle che potrebbero essere attuate dalle potenziali vittime, così da riconoscere in tempo i malviventi e riuscire a difendersi.

Molti gli spunti di riflessione che hanno dimostrato l’utilità di questi incontri e del progetto: esaltare il potere della conoscenza e della solidarietà tra generazioni può concorrere nel ridurre fino ad annullare le sacche di degrado nella comunità.

Un futuro migliore, fondato sulla legalità e sul rispetto reciproco e delle regole, è possibile.