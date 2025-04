Alessandria – Le classi e il cortile dei plessi “Zanzi” e “Ferrero” hanno preso vita grazie all’entusiasmo degli studenti che hanno avuto il piacere di ospitare i Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo per un incontro rientrante nel progetto “Cultura della Legalità”. L’iniziativa, sostenuta dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con le scuole, punta a formare i ragazzi su temi cruciali per la loro crescita personale e sociale.

Nel corso della mattinata, gli alunni hanno avuto modo di approfondire molteplici argomenti: dal bullismo e razzismo all’uso responsabile dei social-network, dai problemi legati all’uso di alcool e droghe fino ad arrivare alla fondamentale educazione stradale, essenziale per il loro futuro. Con domande vivaci e curiosità palpabile, i ragazzi hanno dato vita a un dibattito costruttivo, riflettendo sull’importanza della legalità nella vita quotidiana.

Un tema centrale che ha suscitato particolare interesse è stato il bullismo, problema sempre più presente tra i giovani. L’intervento dei Carabinieri ha offerto ai ragazzi spunti di riflessione su come adottare comportamenti positivi e costruire un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso.

I ragazzi hanno mostrato una grande curiosità verso il lavoro dei Carabinieri: si sono informati sull’arruolamento, sul percorso di formazione e sulle sfide quotidiane che affrontano indossando la divisa. È emerso chiaramente che dietro a ogni divisa c’è una storia, carica di responsabilità ma anche di orgoglio e voglia di mettersi al servizio alla comunità.

Un momento di grande partecipazione si è avuto durante l’esibizione dell’autovettura dei Carabinieri e delle strumentazioni in possesso della pattuglia, con la possibilità, anche per i più piccoli, di scattare una foto ricordo da custodire sul proprio smartphone e nei cassetti della memoria.