SANREMO. Si è svolta questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo, l’inaugurazione del Salone Orientamenti della Provincia di Imperia.

L’evento, che durerà fino a domani, giovedì 10 aprile, al Palafiori di Sanremo, è stato organizzato dalla Regione Liguria, con la collaborazione di Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Sanremo.

La manifestazione è dedicata alla presentazione dell’offerta di formazione e istruzione rivolta agli studenti delle secondarie di primo grado (“medie”) che devono scegliere come proseguire il loro percorso scolastico. Sono presenti, con i propri stand, tutti gli istituti scolastici e tutti gli enti di formazione della provincia che offrono percorsi post scuola media.

Oltre 800 gli studenti già prenotati per le visite di classe del mattino, sold out rispetto alla capienza prevista. Ottima risposta sta arrivando anche dalle famiglie con circa 200 prenotazioni per i turni pomeridiani dedicati a loro.

“Mille persone prenotate, tra studenti e genitori, testimoniano già da ora il grande successo di questa iniziativa – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo -. Nel 2024 abbiamo riportato questa opportunità in provincia di Imperia dopo diversi anni di stop, i risultati ottenuti ci stanno dando ragione. I ragazzi e le loro famiglie potranno avere una panoramica completa della scelta formativa post scuole medie, confrontandosi di persona con tutte gli istituti e gli enti di formazione della provincia, che ringrazio per la disponibilità e partecipazione. Grazie alle risorse del Fondo sociale europeo possiamo portare avanti, in maniera totalmente gratuita per l’utenza, iniziative come questa accompagnando, di fatto, i giovani verso una scelta importante. L’obiettivo della Regione Liguria e di Orientamenti è proprio questo: essere una presenza costante e soprattutto utile nel percorso che porta dal mondo della formazione a quello lavorativo”.

“Nell’anno in cui Orientamenti compie 30 anni continuiamo e implementiamo le nostre attività, con l’obiettivo di dare agli studenti e alle studentesse liguri tutti gli strumenti utili per poter scegliere con consapevolezza il proprio futuro, in ambito scolastico e formativo ancor prima che lavorativo – spiega l’assessore alla Formazione e alla Scuola della Regione Liguria. – L’evento di oggi, inoltre, dimostra ancora una volta come il Salone Orientamenti non sia una prerogativa del territorio genovese, dove si svolge tradizionalmente il grande evento di novembre. Al contrario, questo progetto interessa tutte le province liguri, cresce ed evolve garantendo ai giovani del territorio e alle loro famiglie sempre più opportunità di incontro, crescita e orientamento”.

L’ingresso al salone è gratuito previa prenotazione su:

www.orientamenti.regione.liguria.it

Per maggiori informazione e supporto scrivere a: eventi@saloneorientamenti.it