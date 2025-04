A Sanremo un pusher inghiotte 13 dosi di crack per non farsi beccare e finisce in ospedale

La notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo, un trentottenne di nazionalità senegalese e con numerosi precedenti di polizia, era stato notato nei pressi di piazza San Giuseppe della città dei fiori da una pattuglia della Radiomobile impegnata nel controllo del territorio. Immediatamente i due militari avevano notato l'atteggiamento sospetto dello straniero mentre parlottava con altre persone e che, alla loro vista, ha tentato prima di nascondersi in una zona meno illuminata della piazza e quindi di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato raggiunto e trovato in possesso di tre involucri contenenti crack, mezzo grammo di hashish un bilancino e denaro contante. Ed è stato proprio il fatto che i conti non tornavano e uno strano starnuto del fermato a insospettire ulteriormente i due Carabinieri che hanno deciso di approfondire la questione e portare lo straniero al pronto soccorso di Sanremo dove, dopo qualche ora, ha espulso ulteriori tredici dosi di crack. Una volta dimesso dal nosocomio, l'uomo è stato quindi arrestato in flagranza e attualmente si trova presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanremo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del seguito procedimentale, dovendo rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.