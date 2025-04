Una questione quasi kafkiana viene sollevata da un nostro lettore.

Egregio Direttore,

ringraziandola, scrivo per chiedere all’Ufficio Tecnico competente, non so se del Comune di Tortona o della Provincia di Alessandria, se nella loro logica è normale far fare agli automobilisti che provengono dalla Tangenziale di Tortona e si dirigono a Sale, il percorso indicato nella fotografia allegata.

Praticamente si arriva a Tortona, per poi tornare quasi a Tortona per poi svoltare nuovamente in direzione Sale.

Chiedo perché, con la mia limitata intelligenza, proprio non riesco a capirlo.

Cordiali Saluti.

Un cittadino che comincia ad essere proprio scocciato.