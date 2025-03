In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Gaiamusica organizza un incontro di grande valore culturale e sociale per promuovere la prevenzione oncologica e celebrare il ruolo delle donne nell’arte orafa.

Il 7 marzo, presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza, alle ore 18:30, si terrà un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori, con particolare attenzione a quello mammario, con la partecipazione di esperti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), eccellenza italiana e internazionale nel campo della ricerca e della cura dei tumori femminili. Tra i relatori, interverranno la dottoressa Elisabetta Maria Cristina Rossi, specializzata in senologia, e la dottoressa Augusta Tentori, responsabile della Radiologia Senologica presso il Policlinico di Monza, sede di Alessandria.

L’incontro sarà caratterizzato da un dialogo aperto tra esperti e pubblico, con lo scopo di diffondere un messaggio chiaro sull’importanza della diagnosi precoce e delle strategie di prevenzione. Il tutto sarà impreziosito da momenti musicali curati dalla Gaiamusica Academy, che accompagneranno le riflessioni con suggestive esecuzioni dal vivo.

La serata proseguirà alle 21:15 al Teatro Sociale di Valenza con uno spettacolo teatrale organizzato dall’Associazione Gaiamusica, il cui incasso sarà devoluto alla Fondazione IEO-MONZINO ETS che sostiene la Ricerca oncologica dello IEO. Lo spettacolo offrirà un tributo alle donne attraverso un racconto coinvolgente che intreccia arte, artigianato e musica. In una sorta di “laboratorio al femminile”, si darà voce a imprenditrici, disegnatrici, ceriste, orafe, incassatrici e pulitrici, raccontando le loro esperienze nell’industria orafa.

Ad arricchire lo spettacolo le voci di “FuoridalCoro”, diretto da Nicola Coppola, che interpreteranno brani iconici della musica leggera italiana e internazionale, firmati o resi celebri da grandi artiste. Le loro melodie faranno da colonna sonora a una serata che unisce cultura, sensibilizzazione e solidarietà.

Un appuntamento imperdibile per riflettere sull’importanza della prevenzione e per rendere omaggio al talento e alla forza delle donne, in un connubio perfetto tra scienza, arte e musica.

Il costo dell’entrata a teatro è di 12,00€ per gli adulti e gratuito sotto i 12 anni.

I due eventi hanno ottenuto il patrocinio dal Comune di Valenza e sono inseriti nel calendario degli eventi promossi dal Comune – Assessorato alle Pari Opportunità in occasione della Giornata della donna.