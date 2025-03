Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri guidati dal Maggiore Gianluca Bellotti, sull’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in un condominio della città nel rione Paghisano nella parte est di Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri sarebbe stato un uomo di 45anni a colpire con un coltello da cucina la moglie di 51 anni e il figlio di 23 al culmine di una lite in ambito familiare. Il giovane, secondo quanto emerso sarebbe stato colpito all’addome mentre la donna alla schiena. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Tortona e la più grave sarebbe proprio la donna, anche se per fortuna, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Soccorsa anche la figlia 21enne della coppia, in stato di shock, e già dimessa. Nei confronti dell’uomo sono in corso le indagini per possibile tentato omicidio.