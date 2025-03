L’episodio, che non intacca la sicurezza della città di Tortona, si è verificato in via Aldo Moro, nel rione Paghisano Basso, una delle zone residenziali della città, tra le mura domestiche.

Ci riferiamo ovviamente a quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo. Il continuo via vai delle sirene nella parte est della città non è passato inosservato a tante persone ed infatti, dopo un po’ l’episodio è venuto alla luce e le notizie che parlavano di un accoltellamento, seppur confermate, che hanno messo in allarme tante persone, vengono drasticamente ridimensionate dai fatti.

Nessun allarme sicurezza, nessun accoltellamento in strada, né per droga, rapina o altro, ma una lite in famiglia anche se dai toni cruenti e molto grave che ha visto ambulanze del 118 e le gazzelle dei Carabinieri intervenire tempestivamente e alla fine per fortuna – pur nella gravità dei fatti – le due persone ferite, la mamma e il figlio, secondo quanto emerso non sono in pericolo di vita. Secondo la prima segnalazione giunta in redazione sarebbe stata coinvolta anche una ragazza ma la conferma è arrivata solo per mamma e figlio accoltellati.

Secondo la prima somma ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona, il litigio è avvenuto all’interno di un’abitazione dove erano presenti 4 persone e avrebbe coinvolto l’intera famiglia. Ad aver la peggio è stata la mamma cinquantenne e il figlio giovane che sono stati trasportati all’ospedale a causa delle ferite riportate in seguito ad un accoltellamento.

Mentre scriviamo, comunque, sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire eventuali responsabilità dei presenti all’interno dell’abitazione.

Questi sono i fatti: non aggiungiamo ulteriori particolari in quanto non sarebbero suffragati da conferme, ma nel momento in cui arriveranno non mancheremo di aggiornare la situazione.