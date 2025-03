Duplice appuntamento per l’assessore regionale Marco Scajola nel Comune di Diano Marina. Dapprima ha incontrato il sindaco Cristiano Za Garibaldi e la sua amministrazione per fare un punto della situazione sui lavori in corso, partendo dalla pista ciclopedonale, a seguire ha partecipato alla quarta conferenza de ‘I Venerdì della Conoscenza’, evento organizzato dallo stesso Comune e sostenuto dalla Regione Liguria.

«Un incontro certamente proficuo nel quale, insieme al sindaco Cristiano Za Garibaldi e all’amministrazione comunale, abbiamo parlato dei tanti progetti che stanno coinvolgendo e coinvolgeranno Diano Marina – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Il fondamentale lavoro della pista ciclopedonale procede secondo cronoprogramma, a breve partiranno gli interventi accessori che abbiamo recentemente finanziato con 250mila euro di fondi regionali e che contribuiranno alla riqualificazione di via Novaro fino all’incrocio con via Villebone. L’opera complessiva, una volta completata, sarà il fiore all’occhiello della Liguria e in particolare del Ponente portando con sé nuove possibilità turistiche, economiche e anche viabilistiche».

Scajola ha poi preso parte all’appuntamento odierno de ‘I Venerdì della Conoscenza’, dal titolo “I microbi salveranno il mondo?” con relatore Rino Rappuoli.

«Partecipo sempre con grande piacere a questa manifestazione di altissimo livello che, come Regione Liguria, sosteniamo con convinzione – spiega Scajola -. Complimenti al Comune di Diano Marina che ha saputo creare un contenitore importante, seguito e apprezzato non solo a livello locale».

«È come sempre un piacere incontrare l’assessore Marco Scajola, soprattutto quando ho la possibilità di aggiornalo sui lavori in corso e sui nostri progetti che riguardano soprattutto la riqualificazione urbana – aggiunge il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi-. La collaborazione con la Regione è fondamentale per il nostro territorio. Ringrazio inoltre l’assessore, che ha colto l’occasione per partecipare anche alla quarta conferenza de ‘I Venerdì della Conoscenza’, appuntamento che si conferma un’importante opportunità di approfondimento su temi attuali, stimolato da un dialogo tra generazioni».

