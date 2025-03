Questa mattina si è verificato un incendio presso l’immobile dell’ex macello di via Pietro Isola, nello specifico nella parte di magazzino adiacente al sottopasso di via Crispi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e tempestivo, consentendo di domare le fiamme in breve tempo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale per garantire la sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e si attendono i risultati delle indagini dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha prontamente incaricato una ditta specializzata per mettere in sicurezza l’area interessata. Il sopralluogo è già stato effettuato e l’intervento è in programma per questo pomeriggio.

