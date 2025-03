Il vicepresidente Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi hanno partecipato oggi all’evento “Workshop del fiore: dal passato al futuro, la floricoltura sanremese e l’eredità di Mario Calvino”, incontro che ha riunito nella sala privata del Casinò di Sanremo istituzioni, esperti e operatori del settore per approfondire le sfide e le prospettive della filiera florovivaistica ligure.

«Il workshop di oggi è un’opportunità preziosa per fare il punto sulle strategie di sviluppo della floricoltura ligure – ha detto il vicepresidente e assessore all’agricoltura Alessandro Piana – L’innovazione e la sostenibilità sono elementi chiave per garantire competitività alle nostre imprese, e il confronto con operatori e istituzioni è fondamentale per costruire strumenti di supporto concreti».

«Il legame tra florovivaismo e territorio è un tema centrale anche nella pianificazione e nella gestione delle aree rurali e produttive della nostra regione – ha dichiarato l’assessore all’urbanistica e alla programmazione Fse Marco Scajola –. Occasioni di confronto come questa permettono di raccogliere proposte utili per sostenere il settore nel lungo periodo, tutelando il paesaggio e valorizzando gli investimenti sul territorio».

«Da fine Ottocento, grazie allo sviluppo del trasporto ferroviario che favorì l’esportazione estera dei nostri fiori, passando per la ‘Belle Ėpoque in cui Sanremo divenne ‘La città dei fiori’ e la costa ligure ‘la Riviera dei fiori’, la crescita della produzione floricola anche invernale è stata costante merito non solo delle caratteristiche climatiche e geomorfologiche ma soprattutto dell’abilità di noti ibridatori e studiosi. In un momento in cui il turismo punta sempre di più sull’identità locale è fondamentale costruire nuove sinergie tra filiera agricola e promozione del territorio», ha sottolineato l’assessore al turismo Luca Lombardi.

