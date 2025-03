Saranno 25 i cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla Finale Mondiale della 16° edizione di sanremoJunior – il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni – in programma mercoledì 26 marzo al Teatro Ariston.

Dopo varie selezioni in paesi europei ed extraeuropei, arriveranno nella città dei fiori concorrenti da Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, Finland, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Kazakhstan, Malaysia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, South Africa, Thailand, Ukraine, Uzbekistan.

I giovanissimi artisti si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi e Diretta dal Maestro Alessandro Scaglione (tastierista della Premiata Forneria Marconi) ormai già alla sua 6° esperienza.

A decretare il vincitore sarà una qualificata Giuria, presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano, coadiuvato dal M° Leonardo Laserra Ingrosso (Maestro Direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza); dalla cantautrice e produttrice italo-australiana, Gisella Cozzo; dal Direttore di bande e cori polifonici, Cesare Garibaldi; dalla pianista e docente di musica, Cristina Orvieto; dal musicista/scrittore/editore ed arrangiatore, Freddy Colt.

Il giorno dopo, invece, prenderà il via la 26° edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola – riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, Finaliste Nazionali ed Internazionali, che si esibiranno nei campi di Musica/Canto, Musical, Danza/Ginnastica, Moda e Teatro, al cospetto delle rispettive Giurie.

Giovedì sera, al Teatro Ariston, saranno di scena Musica (1° parte), Musical, Danza e Ginnastica, oltre all’esibizione del vincitore di sanremoSenjor 2024 ed alla consegna del GEF Music Award 2025 al cantante/musicista e compositore Gigi Finizio; venerdì, mattina e pomeriggio al Teatro del Casinò, le esibizioni di Eurotheatre; venerdì sera, al Teatro Ariston, Musica (2° parte) con band, orchestre e cori.

Sabato sera – sempre all’Ariston, durante lo Spettacolo Finale per la consegna dei premi – si esibiranno i vincitori di Musica, Danza, Ginnastica, Musical e Moda, oltre ad alcuni ospiti. Nel corso della serata saranno premiati anche i vincitori di Eurotheatre, senza dimenticare l’iniziativa “Il bambino in ospedale”.

La serata sarà altresì caratterizzata dalla consegna del Global Education Award (all’Ambasciatore Stefano Pontecorvo), il Prix Modigliani (al critico, collezionista ed esperto d’arte Carlo Pepi) e poi il Grand Prix sanremoJunior al vincitore assoluto; il Prix Committee sanremoJunior, assegnato dal Comitato sanremoJunior; il Premio dello Studente, votato da oltre 100 studenti presenti in sala; il Premio dell’Orchestra “Artemis Alice Viganò”, assegnato dai componenti della sanremoJunior Orchestra e dal M° Scaglione.

Altro appuntamento immancabile del sabato pomeriggio (tempo permettendo), sarà la sfilata nelle vie del centro cittadino, alla quale prenderanno parte, studenti, docenti ed accompagnatori delle scuole partecipanti al 26° GEF ed i concorrenti del 16° sanremoJunior.

“In un periodo segnato da numerosi conflitti a livello mondiale, – Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente degli eventi – sono orgoglioso di poter riunire giovani di tanti Paesi in un momento di cultura, musica, condivisione ed amicizia all’insegna della pace. Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire, nel breve e medio termine, a gettare le basi per una pace duratura. È per me anche una grande gioia far conoscere le meraviglie della mia amata Sanremo alle nazioni più lontane del mondo.”

Le serate saranno condotte da Maurilio Giordana (animatore radiofonico e presentatore), Iaeli Anselmo (attrice cinematografica e teatrale, ormai naturalizzata negli Stati Uniti) e dal giovane attore Alessandro Cartenì (nella Finale di sanremoJunior).

La scenografia è di Francesco Filosa, per la realizzazione di Santo Polimeni. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli.

Le due manifestazioni – sanremoJunior e GEF, sia al Teatro Ariston, sia al Teatro del Casinò – saranno visibili in diretta streaming sul Canale YouTube di sanremoJunior, il mercoledì, e sul Canale YouTube del GEF, giovedì, venerdì e sabato.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo. Il GEF è realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di: UNESCO, C.O.N.I e Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

Organizzazione e Produzione Kismet – Sanremo