Dal 9 all’11 maggio Diano Marina tornerà a essere il cuore pulsante dell’enogastronomia ligure con la dodicesima edizione di Aromatica, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze del territorio. Un weekend imperdibile per appassionati di cucina, produttori di qualità e grandi nomi dell’enogastronomia.

L’evento ospiterà 100 espositori che animeranno il centro della città con una ricca selezione di prodotti tipici e specialità gastronomiche, tra cui food truck pronti a soddisfare tutti i palati per un pranzo all’aria aperta. Tra le attrazioni principali 15 cooking show, durante i quali chef rinomati mostreranno al pubblico tecniche e segreti per esaltare i sapori delle materie prime locali.

Non mancheranno momenti di alta cucina con le attese cene a 4 mani, con la collaborazione tra grandi ospiti e resident chef per offrire esperienze culinarie uniche. Sono previste tre serate speciali dedicate a questi eventi esclusivi.

E non solo: Aromatica è anche concorsi di cocktail, esibizioni di bartenders, promozione di piatti speciali nei ristoranti, focaccerie con ricette singolari, vetrine allestite, competizioni sportive sul territorio. Tutta la città e il comprensorio partecipano.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione, il concerto spettacolo con l’esibizione di Alis Ray, nome d’arte di Annalisa Stecconi, cantautrice il cui percorso artistico è profondamente intrecciato con il suo viaggio interiore. Dopo aver pubblicato diversi singoli, nell’aprile del 2024 Alis Ray ha lanciato il suo primo album, intitolato “Fuori dai Sogni“. Il 19 giugno 2024 ha avuto l’onore di aprire il concerto di Vasco Rossi a Milano allo Stadio San Siro.

Per gli amanti della lettura e della cultura gastronomica, Aromatica ha in programma anche una ventina di eventi tra presentazioni, laboratori e degustazioni.

Tra gli ospiti già confermati spiccano nomi importanti come Eleonora Riso, chef e divulgatrice culinaria (vincitrice di MasterChef Italia 13), e Tinto, conduttore radiofonico-televisivo e autore, presenti per la tre giorni dell’evento. Inoltre Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore del settore agroalimentare; Teo Musso, pioniere della birra artigianale italiana, fondatore e titolare del Birrificio Baladin; Adrien de Crignis, giovane chef emergente italo-francese noto per la cucina innovativa e stretto collaboratore di un guru quale Alain Ducasse; Alessandro Di Zio, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e forager per grandi chef.

Un appuntamento imperdibile sarà la tappa del Pesto Championship, per la terza volta a Diano Marina, con appassionati e improvvisati che si sfideranno nella preparazione del miglior Pesto Genovese al Mortaio. Il vincitore parteciperà alla finale del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio che si svolgerà a Genova nel 2026, al termine di gare eliminatorie organizzate in tutto il mondo.

Aromatica 2025 (9-11 maggio), con il suo format consolidato all’interno del quale ogni anno si alternano nuovi protagonisti, si preannuncia quindi come un evento straordinario, capace di unire tradizione e innovazione in un contesto unico – il Golfo Dianese e in particolare il centro pedonale di Diano Marina – dove i profumi e i sapori della Riviera Ligure saranno le star assolute. Un’esperienza imperdibile per chi ama la buona cucina e vuole scoprire il meglio delle eccellenze.