Gianni Noli presenta la sua nuova mostra, “Fuoco Intuizione”, un’esplorazione artistica sul

simbolismo e sul significato culturale del fuoco attraverso una selezione di 12 opere e una

videoinstallazione. La mostra si terrà presso la Quadreria della Maddalena dal 30 marzo

al 12 aprile 2025 dalle ore 17 alle 19.

Il fuoco, elemento primordiale che da sempre affascina l’umanità, è al centro di questa esposizione.

Noli indaga l’atavica attrazione che l’uomo prova verso questo fenomeno naturale, contemplandone

l’intensità, la forza e la vivacità cromatica. Il fuoco emerge come elemento di spicco tra acqua, aria e

terra, portatore di un dinamismo primordiale, spontaneo e impulsivo.

L’artista evoca figure mitologiche come Prometeo e Vesta, e celebra il rito celtico di Beltaine, una

festa che celebra la primavera e la rinascita, per connettere il fuoco a tradizioni ancestrali. Noli trae

ispirazione anche dalle teorie di Carl Gustav Jung, il padre della psicologia analitica, che nel suo

saggio “Tipi psicologici” (1921) associa il fuoco all’intuizione, uno dei quattro archetipi elementali.

La video installazione “Beltaine”

Un elemento centrale della mostra è a video’installazione intitolata “Beltaine”. Quest’opera rende

omaggio all’antica festività gaelica che segnava il passaggio tra l’equinozio di primavera e il solstizio

d’estate. Il termine “Beltaine”, derivante dall’irlandese “Lá Bealtaine” e dallo scozzese gaelico “Là

Bealltainn” (che significano “fuoco luminoso” o “falò”), richiama le celebrazioni durante le quali i

druidi accendevano grandi fuochi rituali. Questi falò avevano la funzione di purificare il bestiame e

propiziare la buona sorte. La tradizione di accendere fuochi in occasione di festività primaverili,

equinozi e solstizi, come i “falò della Notte di San Giovanni”, rappresenta una traccia indelebile

degli antichi riti dedicati al dio celtico Belanu e al Beltaine.

Gianni Noli sottolinea come anche le popolazioni celto-liguri in Italia celebrassero questa festività.

L’inaugurazione della mostra

che si avvale del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna

avverrà alle ore 17.15 del 30 marzo.

A seguire dalle ore 18.00, presso l’attiguo ORATORIO della MADDALENA,

Recital pianistico di FRANCESCA ANTONUCCI ROMANTIC PIA

Correlati