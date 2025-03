Buongiorno,

Vi sottoppongo un disagio causato dalla BUS COMPANY come potrete leggere dallo scambio di mail, è dal 17 febbraio che cerco di far togliere una multa ricevuta pur avendo seguito le indicazioni ricevute,

per il rinnovo dell’abbonamento, sia dall’addetta dell’ufficio di Tortona e anche dell’operatore telefonico. In pratica si deve prendere la tessera al proprio figlio per recarsi in ufficio a Tortona sperando che il proprio figlio/a non prenda la multa perchè non aveva con sè la tessera.

Potreste scrivere qualche riga sul Vostro giornale per segnalare questo disservizio?

Ho già provato a chiamare e scrivere ma ad ora non ho ricevuto conferma dell’annullamento e oltre a costare tanto fanno perdere tempo per sollecitare, per rinnovare l’abbonamento (non si può fare in tabaccheria nel mio paese se si vuole

scaricare la spesa del 730 per cui bisogna per forza recarsi in ufficio a Tortona, noi abitiamo a Sale e lavoro a tempo pieno) e anche per togliere l’abbonamento e gli orari dell’ufficio di Tortona non sono ottimali.

Cordiali saluti

Isabella D.

Pubblichiamo la lettera della lettrice, segnalando però che dallo scambio di email risulta che il 24 febbraio scorso Bus Company aveva risposto testualmente

“abbiamo in gestione la sua richiesta, pertanto non deve preoccuparsi che scadano i termini per il pagamento della multa finchè non avrà ricevuto una risposta definitiva da Bus Company sulla vicenda.

Cordiali saluti

Bus Company S.r.l.“

A questo punto la multa nei tempi che l’azienda deciderà dovrebbe essere tolta, non lo fosse, la lettrice può scriverci nuovamente

La redazione