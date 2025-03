Domenica 2 Marzo la Pro loco di Villaromagnano in collaborazione con il Vespa Club “Luca nel cuore” ha organizzato il “Carnevale di Villetta 2025”. La giornata è iniziata con il pranzo (polenta e salamini o gorgonzola) nel salone della SMS. Nel pomeriggio per le vie del paese si è potuta ammirare la sfilata con l’apecarro addobbato a festa seguito da adulti e bambini vestiti a tema. Nel pomeriggio sempre in SMS i bambini si sono divertiti con la pentolaccia e, al termine, è stata premiata la maschera anni sessanta più bella. Centinaia le persone presenti contente per la fantastica giornata

