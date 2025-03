Nei giorni scorsi, operatori della Squadra Volante del Commissariato, nella centrale piazza Castello sottoponevano a controllo un cittadino straniero di 38 anni accertando che lo stesso, pluripregiudicato per reati predatori e successivamente espulso dal territorio nazionale, come misura alternativa alla detenzione in carcere, aveva fatto rientro in Italia prima dei 10 anni previsti e senza la speciale autorizzazione rilasciata, in tali circostanze, dal Ministero dell’Interno.

Pertanto, lo stesso veniva tratto in arresto per il reato di illecito rientro nel territorio nazionale e tradotto presso la Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’A.G. competente, la quale disponeva il rito per direttissima.

Nei confronti del prevenuto, oltre alla condanna per l’illecito rientro sul territorio nazionale, verrà ripristinata l’esecuzione della pena della precedente condanna, per la quale fu disposta l’espulsione giudiziale in alternativa alla detenzione in carcere.