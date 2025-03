Questa mattina, giovedì 27 marzo si è verificato Un incidente tra 2 macchine e 1 mezzo pesante a Castelceriolo che ha coinvolto 4 persone, di cui 1 in codice verde e 3 in codice giallo.

In particolare, 2 persone sono state trasportate all’Ospedale di Tortona e 2 all’Ospedale di Alessandria.

Sono intervenuti l’elisoccorso e il mezzo di soccorso avanzato a leadership infermieristica di Alessandria.

