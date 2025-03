A meno di un anno dall’inaugurazione del Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana, l’Amministrazione annuncia che, a seguito della richiesta di finanziamento all’interno della Programmazione finanziaria del Ministero della Cultura di cui alla Legge n. 190/2014, il Comune ha ottenuto nuovi fondi per proseguire i lavori di ripristino e di allestimento a fini museali dello spazio della chiesa sconsacrata nel complesso di San Domenico (Ex Carducci).

Lo spazio, soggetto a vincoli di tutela dalla Soprintendenza per la sua storia e la sua architettura, sarà l’ultimo tassello che completerà il progetto museale intrapreso dall’Amministrazione già da inizio mandato.

L’area interessata dai nuovi interventi si costituirà come uno “scrigno”, cuore vero e proprio del museo, che offrirà al visitatore un’esperienza unica di immersione nel mondo altamente qualificato dell’artigianato orafo valenzano. Il progetto espositivo che unisce innovazione e tradizione andrà ad aggiungersi alle due aree tematiche già fruibili presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana dedicate alla gemmologia e alla grafica.

“La realizzazione del museo è stato uno degli obiettivi che questa Amministrazione si è posta sin dall’inizio del mandato. Molto è stato fatto e molto faremo ancora grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto dal MiC all’interno della Legge 190. Il museo che ci impegniamo a realizzare è concepito come spazio contemporaneo e innovativo, capace di raccontare la nostra tradizione orafa con i saperi professionali accumulati nella nostra Città e il valore storico-artistico che essa porta con sé” così spiegano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana è stato il primo spazio dell’area del complesso di San Domenico a essere inaugurato lo scorso 16 maggio 2024 in occasione della Valenza Jewelry Week. Il grande evento diffuso, è stato l’occasione per presentare ai cittadini, alle aziende e agli stakeholder il primo passo verso l’apertura del vero e proprio museo.

Il Centro Espositivo, struttura culturale e formativa messa al servizio del distretto orafo valenzano, è stato realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Mani intelligenti.

Il progetto museografico è stato curato dell’Architetto Luca Dal Pozzolo di Studioblu, Direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e docente di Museografia presso il Politecnico di Torino.

La struttura attualmente comprende: una sala, destinata a ospitare mostre temporanee, una sezione di grafica e una di gemmologia.

La sezione permanente di grafica è stata realizzata grazie alla fondamentale collaborazione dell’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana, custode attenta e preziosa delle testimonianze materiali e della storia della tradizione orafa valenzana.

La sala gemmologica, a cura del Dr. Pio Visconti, è stata scientificamente costruita grazie al supporto dei gemmologi Carlo Cerutti, Rocco Gay, Luigi Mapelli Mozzi e Paolo Valentini.

Queste imprescindibili collaborazioni sono proseguite anche nell’elaborazione dei progetti espositivi temporanei che hanno animato e arricchito la programmazione culturale del Centro Espositivo.

Nella sala espositiva nel corso dei mesi, infatti, si sono alternate interessanti mostre temporanee che hanno proposto un approfondimento sulla contemporaneità, sulla creatività e sull’estro con un particolare focus sui giovani e sulle nuove generazioni di orafi e designer: “Tendenze – progetti, sperimentazione e innovazione”, “Gioielli per la pace – Faites des bijouxpas la guerre”, “Ness1 by Arianna Bottero” e “Blu”.

“Il saper fare” e il “saper immaginare” sono stati i criteri guida per la selezione delle creazioni orafe proposte nelle differenti esposizioni. In particolare si è voluto sottolineare come alla base del lavoro orafo vi sia una ricerca improntata alla qualità, alla sperimentazione e all’innovazione.

Il “saper fare” rappresenta, anche, parte di quel patrimonio immateriale che fa del distretto orafo valenzano uno dei più rinomati del mondo e del Made in Valenza un simbolo di assoluta qualità. Per Valenza, inoltre, il “saper fare” è anche principio guida della sua sostenibilità basata sul passaggio dei saperi tra le generazioni. Per questo alle differenti iniziative hanno partecipato le scuole del territorio: Direzione Didattica Valenza, IC “Paolo e Rita Borsellino”, IIS “Benvenuto Cellini”, FOR.AL “Vincenzo Melchiorre” e ITS GEM.

Tante ancora le iniziative in programma presso il Centro Espositivo in attesa dell’apertura del vero e proprio “scrigno” museale.

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it