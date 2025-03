Fubine – Deve essere stata una notte di freddo e smarrimento per il povero cucciolo notato all’alba da un automobilista lungo la S.P. 50. L’uomo riesce a guadagnarsi la fiducia del cane e a farlo salire sulla propria auto. Poco dopo, presso un distributore di carburante, nota una pattuglia dei Carabinieri e si ferma. Dice di avere trovato il cucciolo, di nemmeno un anno, all’altezza della Regione Fugassa, dove vagava spaventato trascinandosi dietro la catena che pendeva dal collare. I Carabinieri prendono in custodia l’animale, controllano se sul collarino siano presenti indicazioni utili per ricondurlo al proprietario, senza trovare nulla. Decidono di portarlo in caserma, dove è presente un’area verde. Nel frattempo, contattano i veterinari della locale clinica, che raggiungono la Stazione dei Carabinieri, visitano il cane, che è in buona salute, e tramite la lettura del microchip riescono a individuare il proprietario. Contattato dai Carabinieri, l’uomo arriva immediatamente e riabbraccia il cucciolo, che alla vista del padrone si riprende da tutti i timori.

Dopo un caffè per confortare anche il padrone preoccupato, l’uomo e il cucciolo tornano a casa, non prima di una calorosa e sentita stretta di mano per ringraziare i Carabinieri.