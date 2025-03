Montemarzino – Continua la campagna informativa contro le truffe promossa dai Carabinieri per aiutare i cittadini a proteggersi dall’odioso reato, rivolta soprattutto ai più anziani e vulnerabili.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Volpedo, Maresciallo Capo Francesco Barisonzi, ha incontrato la cittadinanza presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, dove, al termine della funzione religiosa, ha condiviso consigli pratici per difendersi dalle truffe e dai furti.

Il Maresciallo ha risposto alle domande e ai dubbi, ascoltando le esperienze dei presenti e sottolineando la necessità di rivolgersi sempre e con fiducia ai Carabinieri. Ribadito, ancora una volta, l’invito a non aderire, in nessun caso, alle richieste di consegna di denaro o gioielli a sedicenti “appartenenti alle Forze dell’Ordine”, “avvocati”, “medici”, “tecnici del Comune” o “addetti di aziende per la fornitura di acqua, luce e gas”.

Un momento importante di vicinanza alla popolazione e un’occasione propizia per ribadire agli anziani di non sentirsi soli e di non vergognarsi di denunciare di avere subito una truffa o anche solo un tentativo, affinché i Carabinieri possano avviare le indagini per l’identificazione degli autori e continuare l’attività di contrasto al reato.