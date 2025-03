Questa mattina il mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo del 118 è intervenuto a Frugarolo davanti alla stazione ferroviaria per un uomo di circa 80 anni che mentre andava in bicicletta ha accusato un malore con successivo arresto cardiaco.

I passanti sono subito intervenuti con le prime manovre di rianiamazione guidati telefonicamente dall’infermiere della Centrale Operativa del 118, iniziando quindi il massaggio cardiaco.

All’arrivo del mezzo di soccorso avanzato, l’infermiere a bordo ha proseguito le manovre rianimatorie, applicando il massaggiatore automatico e ottenendo la ripresa del battito cardiaco.

Il paziente è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale di Alessandria.

L’evento dimostra ancora una volta l’importanza della catena del soccorso a partire dalla chiamata precoce al 112 fino alle successive istruzioni pre-arrivo fornite ai passanti dalla Centrale Operativa e alle competenze avanzate del personale sanitario del 118.

