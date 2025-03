Preso atto che la ditta Tozzi Green S.p.A. ha depositato presso Regione Liguria le integrazioni richieste nella prima fase di analisi del progetto relativo agli impianti industriali di produzione eolica, denominato “Monte Chiappa”, l’amministrazione di San Bartolomeo al Mare proseguirà nella redazione delle Osservazioni da presentare entro i sessanta giorni dal deposito delle integrazioni stesse.

A tal proposito, così come per la lettera a firme congiunte inviata al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Provincia, abbiamo invitato i sette sindaci del Golfo e del comune di Andora a un tavolo tecnico-politico, dove comporre in forma organica tutte le osservazioni evidenziate dalle singole amministrazioni, in modo da elaborare una strategia condivisa su quali rilievi muovere al progetto; al tavolo sono invitati i rispettivi tecnici comunali preposti e tecnici esterni competenti in materia.

Siamo sicuri che il Presidente della Regione, Ing. Marco Bucci, che in svariate occasioni ha ribadito come le Osservazioni delle amministrazioni locali saranno determinanti nella valutazione del progetto, analizzate le criticità evidenziate dalle nostre Osservazioni, concorderà sulle conclusioni che tale impianto produttivo palesemente non si attaglia alle esigenze e alla crescita del nostro territorio.

Così come avvenuto con il consiglio comunale monotematico, dove è stato descritto sia il progetto nelle criticità più evidenti che l’iter della pratica di approvazione e le richieste di integrazione alla ditta proponente, sono previsti a San Bartolomeo al Mare, incontri pubblici con i cittadini, nello spirito di informazione su quanto sta accadendo e sulle azioni in atto che l’amministrazione sta compiendo per impedire la prosecuzione di questo progetto.

Filippo Scola Sindaco di San Bartolomeo al Mare